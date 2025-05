Los cinco audios más comprometedores de la supuesta 'fontanera' de Ferraz

Son 53 minutos y nueve segundos. Los cinco momentos más delicados de la reunión telemática entre María Leire Díez Castro, la supuesta 'fontanera' de Ferraz, con Alejandro Hamlyn, el empresario investigado en la Audiencia Nacional por fraude de los hidrocarburos que en la actualidad está retenido en Emiratos Árabes. Un encuentro en el que también participan el abogado Jacobo Teijelo y el también empresario Javier Pérez Dolset, cuyo objetivo principal era buscar alguna información comprometida sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, que en la actualidad investiga las cinco causas más delicadas para el Gobierno y el PSOE: caso Koldo caso Begoña Gómez, caso David Sánchez, caso Fiscal General y las tramas de hidrocarburos.

«Yo te voy a sentar con Fiscalía» Diez Castro

Alejandro Hamlyn: «Ustedes tienen que entender que yo he sido sometido a un tema de corrupción por el teniente coronel Antonio Balas y sus secuaces. Tengo muchísima información. Llevo cinco años trabajando en esto. Cinco años de trabajo de cirujano, con equipos ayudándome. Necesito algo firme y yo me pongo firme para vosotros, para lo que necesiten, pero yo necesito algo, algo. Yo necesito algo real».

Díez Castro: «Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía, ¿vale? O puedo proponer que te sientes con Fiscalía».

«No se puede permitir que paguen justos por pecadores y que esto sea una trama organizada»

Hamlyn: «Pero… Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero… Decidme qué es lo que quieren de mí».

Díez Castro: «A ver, eh, mira, esto es muy fácil. Yo te lo voy a resumir así de claro. Ni en los hidrocarburos es todo lo que hay ni hay todo lo que es, ¿vale? Lo que no se puede permitir es que paguen justos por pecadores y que esto sea una trama organizada... O sea, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar ciudadanos en este país».

Hamlyn: «Totalmente, totalmente, mil por cien».

Díez Castro: «Vale, pues si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos de este país, y todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas. Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertir a todos en presos y carceleros de él. ¿Vale? Eso es lo que hay que desmontar».

«Necesito a Balas»

Díez Castro: «Vamos a parar aquí un momento, porfa. Mira, eh… Yo... yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas».

«Lo que quiero es cortarlo cuanto antes»

Díez Castro: «Es muy importante que vayamos a los actores que hacen esto posible, ¿vale? Porque otra de las cosas que no pueden pasar, aparte de lo que acabamos de decir, es que aquí hay privaciones de libertad, aquí hay arruinadas muchas vidas, esto no puede ser».

Hamlyn: «Familias. A mí me han destruido a mi familia».

Díez Castro: «Lo que quiero es cortarlo cuanto antes. Porque lo que no podemos estar es en permanente dolor tanta gente. Yo te juro que ya llega un momento de escuchar tanto testimonio de gente fastidiada…»

«Tendrás la posibilidad de recuperar el dinero»

Díez Castro: «A ver Álex, una cosa, mira. Una… por experiencia, una vez que se cae la primera ficha de dominó todo el mundo va cayendo alrededor. Si tú has pagado 10 millones que no hubieras tenido que pagar porque esto se ha hecho así… pues tendrás la posibilidad de recuperarlos, ya está».

