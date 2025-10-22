Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Integrantes del pleno del Consejo General del Poder Judicial, al fondo la presidenta Isabel Perelló. R. C.

El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa

El pleno, con el voto favorable de 20 de sus 21 integrantes, avisa de «insuficiencias» en el reglamento para proteger a las fuentes periodísticas

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:00

Comenta

Una abrumadora mayoría de 20 de los 21 vocales que conforman el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles el ... informe sobre el anteproyecto de ley del Gobierno para regular el secreto profesional de los periodistas. El documento, adelantado este martes, considera que hay «insuficiencias y fallas» normativas que se deberían solventar, porque ofrece una protección «más débil» que la ya vigente, «hace imprevisible» para los informadores saber hasta dónde les ampara la nueva ley y genera «confusión» respecto a su control judicial.

