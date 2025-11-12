Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elma Saiz y Antón Costas, durante la presentación del informe. EP

El CES considera que la llegada de inmigrantes impulsa la innovación y la productividad

El 19% de los residentes en España ha nacido en el extranjero, según un informe encargado por el Ministerio de Migraciones

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:06

Comenta

El impacto de la inmigración en España es «muy positivo en términos económicos y laborales», según certifica el Consejo Económico y Social (CES) en su ... último informe, que subraya que la tasa de actividad de la población extranjera es mayor que la de los autóctonos. Durante la presentación del 'Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las Políticas Públicas', Antón Costas, presidente de esta institución, en la que participan los empresarios y los sindicatos, ha destacado que los flujos migratorios impulsan «el emprendimiento, la innovación y la productividad a medio y largo plazo».

