Cerdán pide al juez investigar si la UCO filtró a Tellado su último informe

La defensa de Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, ha presentado un escrito ... ante el juez instructor del Tribunal Supremo en el que asegura que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «reveló» al secretario general del PP, Miguel Tellado, «la existencia y contenido» de su último informe -en el que se dice que el partido pagó en metálico al exministro José Luis Ábalos gastos de representación- «antes» de que lo recibiera el propio magistrado Leopoldo Puente.

En el escrito, los abogados del exdiputado sostienen a partir de una secuencia cronológica de lo sucedido el pasado viernes que existe una «relación fluida entre la Policía Judicial y el Partido Popular, el principal partido de la oposición». En concreto, Tellado comunicó desde un acto en Oviedo a las 11:00 horas que «está caer un nuevo informe de la UCO que habla de las miserias y las corruptelas de un Gobierno que roba. Estoy seguro que en en muy pocas horas lo podemos comprobar», dijo en público. Pues bien, a las 12:39 horas el citado documento entró en el registro del Supremo.

Para la defensa, a cargo de los letrado Benet Salellas y Jacobo Teijelo, la consumación de esta «revelación» es «inadmisible e incompatible con el derecho fundamental a un debido proceso, al honor y a la propia imagen de los investigados, especialmente teniendo en cuenta el innegable interés mediático y político de esta causa».

«Además, dicha revelación pone en tela de juicio la independencia, objetividad e imparcialidad de la Policía Judicial», en este caso de los integrantes de la unidad de delitos económicos de la UCO a cargo del teniente coronel Antonio Balas. Por ello, y «a efecto de depurar las posibles responsabilidades», la defensa pide al magistrado Puente que oficie a la UCO para que «en el plazo de 24 horas» informe «sobre qué explicación da de la revelación expuesta y se puedan identificar los responsables de esta revelación».

Con todo, los abogados precisan que no están pidiendo al magistrado que abra una investigación penal por la posible comisión de un delito de revelación de secretos, dado que «no sería de su competencia». «Sino que interesamos que aclare estas circunstancias como garantía para la correcta continuación de este procedimiento y para que los perjudicados, en su caso, dispongan de los elementos necesarios para acudir al juzgado correspondiente», exponen.