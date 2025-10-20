Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Creso y Francisco Correa en la sesión del juicio de Gürtel de este lunes Efe

Los cabecillas de Gürtel admiten el fraude a Hacienda en el último juicio a la trama corrupta

La Fiscalía confirma en la primera jornada de la vista que 20 de los 25 acusados han admitido los hechos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Los cabecillas de la trama Gürtel han admitido el fraude a Hacienda y el blanqueo de capitales en el último juicio contra la trama corrupta que salpicó al Partido Popular de Mariano Rajoy ... . Según reveló la Fiscalía en la primera sesión de esta vista oral en la Audiencia Nacional, 15 de los 20 acusados –entre ellos, el líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, y su mano derecha, Pablo Crespo- han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público a cambio de una condena menor por las irregularidades fiscales que cometieron con motivo de la ocultación de patrimonio, «en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  4. 4 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  5. 5 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  6. 6 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  7. 7

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  8. 8 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  9. 9 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  10. 10

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los cabecillas de Gürtel admiten el fraude a Hacienda en el último juicio a la trama corrupta

Los cabecillas de Gürtel admiten el fraude a Hacienda en el último juicio a la trama corrupta