Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra Aagesen visita a la BRIF en Pinofranqueado (Cáceres). EFE

Las BRIF trabajarán todo el año y asumen labores preventivas en invierno

El nuevo convenio de la Empresa de Transformación Agraria, publicado este miércoles en el BOE, fija la permanencia de las brigadas de refuerzo y amplía sus funciones más allá de la extinción de incendios

Miguel G. Casallo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:29

Las brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) dejarán de ser personal eventual para convertirse en efectivos fijos durante los 365 días del año. Así ... lo recoge la modificación del convenio colectivo de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa), publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que refuerza su papel tanto en la extinción como en la prevención de incendios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  5. 5 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  6. 6

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  7. 7 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  8. 8

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  9. 9 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  10. 10

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las BRIF trabajarán todo el año y asumen labores preventivas en invierno

Las BRIF trabajarán todo el año y asumen labores preventivas en invierno