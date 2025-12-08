Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer

Fue en julio cuando el político anunció su retirada temporal

C. P. S.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:37

Borja Semper anunció en julio que padecía un cáncer por el que se tenía que someter a un «tratamiento exigente». Pero tras cuatro meses «durísimos», ... el portavoz nacional del Partido Popular lleva ya cuatro semanas sin quimioterapia. «Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante», ha escrito en su cuenta de X junto a una imagen de él en un ascensor. En el mensaje también aprovecha para agradecer «tantos mesnajes de afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!».

