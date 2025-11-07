Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante un pleno del Congreso. EFE

Bildu, ERC y el BNG piden la comparecencia de Albares en el Congreso tras la resolución de la ONU sobre el Sáhara

Estas formaciones exigen que el Gobierno abandone el respaldo al plan de autonomía de Marruecos para la excolonia española y apoyen un referéndum de autodeterminación

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:14

Comenta

Al Gobierno se le sigue complicando la relación con sus socios de investidura. Un día después de que Junts anunciase el bloqueo a las leyes del Consejo de Ministros ... , EH Bildu, ERC y el BNG han socilitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para dar explicaciones de las resoluciones de la ONU sobre el Sahara Occidental y dar cuenta de la supuesta apertura de dos nuevos centros de detención de migrantes en Mauritania.

