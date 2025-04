Podemos señala ya a Montero como la candidata a presidenta del Gobierno y hace saltar el tablero de la izquierda

Podemos ha propinado este mediodía un golpetazo al tablero de la izquierda a la izquierda del PSOE, pero también con repercusión potencial sobre los socialistas, ... justo una semana después de que Yolanda Díaz cerrara la asamblea de refundación de Movimiento Sumar apelando a la unidad de ese espacio político para afrontar las generales fijadas en principio para 2027 y poder reeditar el Gobierno "progresista". Este mediodía, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha aprovechado un acto de su partido convocado contra el incremento del gasto militar para pedir públicamente a la exministra de Igualdad y hoy eurodiputada Irene Montero que sea la candidata a La Moncloa.

Así lo ha avanzado este domingo en Madrid durante el acto 'Por la paz y contra el régimen de guerra', organizado por la formación morada para instar a la movilización contra el aumento del gasto militar.

«Sé que es pedirte mucho (...) pero estamos en un momento crítico y solo una mujer pacifista y valiente va a hacer la tarea por delante», ha zanjado. Montero ha recogido el guante y ha prometido «levantar una candidatura de paz y esperanza», ha señalado.

En su intervención, la que fuera titular de la cartera de Igualdad en la pasada legislatura ha puesto de manifiesto la ruptura del espectro político a la izquierda del PSOE. «España necesita una izquierda que incomode, porque si no está fuerte la derecha gobierna. Se necesita una izquierda que incomode, haga rudio y coja las pancartas. ha dicho en una critica velada Sumar y Yolanda Díaz.

Con esta propuesta de Belarra, Podemos pone tierra de por medio con la otra gran formación a la izquierda del Partido Socialista, Sumar, e impide la concentración en un solo partido.

Oposición al Gobierno

Una vez más, la formación encabezada por Ione Belarra e Irene Montero han mostrado su rechazo al aumento de la inversión en la industria militar. «El rearme no es un salto tecnológico, es un robo a gran escala», ha denunciado Irene Montero. «¿Dónde tenían escondidos Pedro Sánchez y María Jesús Montero esos 2.000 millones cuando nos decían que no había dinero para la sanidad pública y para educación. Le pido a Sánchez que no le robe a los españoles esos 2.000 millones para dárselos a Estados Unidos».

Por su parte, el exJemad Julio Rodríguez ha pedido «no caer en la trampa de pensar que con una cantidad aleatoria, el 2%, el 3% o el 5%, llegará la paz». «La carrera armamentística enriquece a unos pocos y empobrece a muchos», ha señalado Rodríguez, que «como militar», se ha declarado «antimilitarista». «El antimilitarismo es el predominio de lo militar sobre la democracia y un militar no cree que las armas deban estar por encima de la democracia», ha afirmado.