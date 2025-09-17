Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. EFE

Belarra acusa al Gobierno de «electoralismo barato» sobre Gaza y Montero responde: «Usted es la única que piensa que somos tibios»

La líder de Podemos exige al Ejecutivo que rompa relaciones con Israel y la vicepresidenta muestra su «extrañeza» por el «intento de aparentar» de los morados

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:44

No solo el Gobierno y el PP se han cruzado duros reproches por la situación de Gaza. También la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús ... Montero, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se han lanzado duras acusaciones. Belarra ha acusado a Montero de hacer «electoralismo barato» con la situación en Palestina, pero de evitar tomar medidas reales contra Israel.

