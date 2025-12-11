Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Carlos Barrabés, durante su comparecencia en el Senado. EP

Barrabés rechaza declarar ante el Senado sobre su relación con Begoña Gómez

El empresario, investigado en la causa que instruye el juez Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez, está acusado de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:40

La esperada comparecencia de Juan Carlos Barrabés en el Senado para arrojar luz sobre su relación profesional con Begoña Gómez quedó finalmente en nada. El ... empresario, investigado por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la causa contra la esposa de Pedro Sánchez que instruye el juez Juan Carlos Peinado, se negó a responder a las preguntas de los portavoces parlamentarios para no perjudicar su defensa en los tribunales.

