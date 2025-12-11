Barrabés rechaza declarar ante el Senado sobre su relación con Begoña Gómez

La esperada comparecencia de Juan Carlos Barrabés en el Senado para arrojar luz sobre su relación profesional con Begoña Gómez quedó finalmente en nada. El ... empresario, investigado por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en la causa contra la esposa de Pedro Sánchez que instruye el juez Juan Carlos Peinado, se negó a responder a las preguntas de los portavoces parlamentarios para no perjudicar su defensa en los tribunales.

«Me encantaría responder a sus preguntas pero seguiré el consejo de mis abogados» o «sus preguntas están perfectamente respondidas en sede judicial» fueron las frases más repetidas por Barrabés ante las cuestiones planteadas por los portavoces parlamentarios de la 'comisión de Koldo', creada en un principio por el PP para investigar la supuesta trama corrupta liderada por el exchófer, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, pero a la que los populares han ido añadiendo comparecientes de todas las causas que afectan al entorno familiar y político de Pedro Sánchez.

Grave enfermedad

La comparecencia de Barrabés en la Cámara alta se ha retrasado varios meses debido a su grave estado de salud. En una declaración leída al inicio de la sesión, Barrabés sí nego cualquier relación personal o laboral con Koldo García. También aseguró que todos las empresas en las que cuenta con participación han actuado siempre conforme a la ley y negó cualquier trato de favor para hacerse con adjudicaciones públicas.

Según la investigación del juez Peinado, Begoña Gómez escribió sendas cartas de recomendación para que el empresario se presentará a concursos de la administración central. Barrabés ha reconocido dos encuentros con Pedro Sánchez en el marco de las varias visitas que realizó al palacio de la Moncloa para tratar sus proyectos con la esposa del jefe del Ejecutivo, entre los que se encuentra el máster que dirigió Gómez en la Universidad Complutense y sobre la que tiene el foco puesto el juez Peinado. El instructor atribuye a la esposa del jefe del Ejecutivo los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y la supuesta apropiación indebida de un 'software' en la creación de la cátedra universitaria en la Complutense y en la que Barrabés fue uno de los profesores.