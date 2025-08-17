Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ofrenda floral durante el homenaje por el octavo aniversario del 17A este domingo, en Barcelona EP

Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A

En el ataque terrorista fueron asesinadas 16 personas y 137 resultaron heridas

J. Arias

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:59

Barcelona ha recordado este domingo a las víctimas por los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en la Ciudad Condal y Cambrils. Se ... cumplen ocho años del ataque yihadista que se cobró la vida de 16 personas y dejó casi 50 heridos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  3. 3 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5 Mueren dos personas en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  6. 6

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  7. 7

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  8. 8

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  9. 9 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  10. 10

    Este Granada está tieso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A

Barcelona recuerda el octavo aniversario de los atentados del 17A