Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle Sabino Arana, Barcelona GM

Barcelona rechaza cambiar el nombre de la calle Sabino Arana por el de Miguel Ángel Blanco

La iniciativa ciudadana, apoyada por el PP y Vox, ha sido tumbada por el PSC, Junts, ERC y los comunes

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:11

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este viernes una iniciativa ciudadana que proponía un cambio en el callejero de la ciudad: sustituir la ... calle Sabino Arana, fundador del PNV, y rebautizarla con el nombre de Miguel Ángel Blanco, en homenaje al concejal del PP de Ermua asesinado por ETA en 1997. La moción ha llegado al pleno del consistorio barcelonés después de que una plataforma ciudadana recogiera 40.000 firmas para un cambio en el nomenclátor. No obstante, la petición de cambio del nombre de la calle, que está en el barrio de Les Corts desde 1979, muy cerca del Camp Nou, ha sido ampliamente rechazado con los votos del PSC, Esquerra, Junts y los comunes. Solo han votado a favor el PP y Vox, que suman el 14% de los concejales en el Ayuntamiento de Barcelona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada
  3. 3

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  4. 4

    Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga
  5. 5 El comentario viral de una diputada de Granada sobre Pedro Sánchez: «Algún día lo haremos santo»
  6. 6

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  7. 7

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión
  8. 8

    La Citai anuncia la llegada de un centro de datos con una inversión de 1.000 millones de euros
  9. 9 Estos son los supermercados más baratos de Granada, según la OCU
  10. 10

    El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Barcelona rechaza cambiar el nombre de la calle Sabino Arana por el de Miguel Ángel Blanco

Barcelona rechaza cambiar el nombre de la calle Sabino Arana por el de Miguel Ángel Blanco