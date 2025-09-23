Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Díaz Ayuso este martes en el hospital Niño Jesús de Madrid Efe

Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen»

La presidenta de Madrid recuerda que las acusaciones contra su pareja son de «una época en la que no nos conocíamos»

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:31

Isabel Díaz Ayuso no quiso hablar de lawfare, pero anduvo cerca. «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen», aseguró ... la presidenta de Madrid este martes después de conocer la decisión de la juez sustituta Carmen Rodríguez-Medel de abrir juicio oral a su novio, Alberto González Amador, por el supuesto fraude fiscal de más de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 a través de facturas falsas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  7. 7

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  8. 8

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  9. 9 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  10. 10

    Cumbre histórica de los alcaldes de Granada por la capitalidad cultural europea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen»

Ayuso tras el enjuiciamiento de su novio: «Los escándalos tienen la duración y el tamaño que a Sánchez le convienen»