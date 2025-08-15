Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la festividad de La Paloma en Madrid este viernes. EFE

Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que defiende «procesiones, belenes y cabalgatas« junto a otros ritos, reprueba a la minoría extranjera que no se integra y pretendería «imponer» costumbres regresivas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:54

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que regresó el jueves a la primera línea política tras sus vacaciones recorriendo la zona ... calcinada en Tres Cantos por los fuegos de esta semana, ha ofrecido esta mañana una comparecencia con motivo de las fiestas por la Virgen de la Paloma, festividad de primer nivel en la capital española. Preguntada al respecto, la dirigente del PP se ha referido por primera vez a la polémica suscitada en Jumilla (Murcia), donde su partido y Vox han prohibido la celebración de cultos musulmanes en espacios polideportivos municipales, lugares en los que se solían acontecer este tipo de festividades religiosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un kamikaze con una furgoneta robada causa el caos desde Camino de Ronda hasta el PTS
  2. 2 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  3. 3 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  4. 4

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  5. 5 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  6. 6

    Los cuatro fichajes del Granada que siguen por inscribir
  7. 7

    Un híbrido «raro y peligroso» entre jabalí y cerdo vietnamita: así es el mestizo rescatado en Granada
  8. 8

    El Granada baraja la salida de Pablo Insua
  9. 9

    Llenar el depósito cuesta hasta 65 céntimos por litro más entre Baza y Motril
  10. 10

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»

Ayuso defiende «todas» la expresiones religiosas pero alerta de un «choque cultural»