Los audios de Jéssica a Koldo: «No tengo ni puta idea de lo que se hace allí»

«Yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí». Así de contundente se mostraba Jéssica Rodríguez, ... la expareja de José Luis Ábalos, con Koldo García a la hora de hablar de su trabajo en Ineco, donde -permaneció en ese puesto dos años con un sueldo de 1.173 euros- le estaban pidiendo explicaciones sobre su horario laboral y las funciones que tenía asignadas.

Este diario ha tenido acceso a varios audios enviados por la pareja del exministro de Transportes al asesor del entonces también secretario de Organización del PSOE. En ellos, Jéssica se queja de su situación y lamenta que en la empresa pública estuviesen siendo últimamente «un poco estúpidos» porque le estaban haciendo mandar el parte «todas las semanas» y había tenido que pedir con antelación los días de vacaciones.

Asimismo, la expareja de Ábalos hace referencia a la incertidumbre que entonces experimentaba por no tener vivienda propia. «Bastante incertidumbre es no tener un sitio donde poder plantar el culo», le llegó a decir a Koldo García en uno de estos mensajes de Whatsapp.

«Si no lo sabes tu, ¿Quién me va a ayudar?»

Además, Jéssica también manifestó su malestar cuando la trama dejó de pagar la casa donde vivió 3 años gratis: «Es una situación súper desagradable», le dijo al que fuese mano derecha del exnúmero dos de Ferraz. «No quiero y no creo que me merezca que nadie me llame para decirme que deje la casa. Es lo único que pido», llega a manifestar.

Jessica vivió en este inmueble pagado por la trama Koldo aproximadamente entre marzo de 2019 y marzo de 2022. Cuando comenzó a residir en esa vivienda, el alquiler, que ascendía a 2.700 euros mensuales y fue cubierto inicialmente por el empresario Víctor de Aldama a través de su socio Luis Alberto Escolano. Posteriormente, la renta quedó en manos de Koldo García o de su hermano Joseba. Cuando abandonó el inmueble, Jessica envió una foto indicando que dejaba el piso tras «tres años y medio de casa gratis».

«A mí me la suda, porque yo no me voy a comer ningún marrón. ¿Sabes lo que te quiero decir?»

En estos audios, de hecho, esa vivienda supone la principal preocupación para Jéssica. «Lo único que hemos conseguido es que me digan que yo mañana me voy a la puta calle», recoge otro de los mensajes por voz enviados a Koldo. La entonces pareja del exscretario de Organización socialista también habla sobre su futuro y su deseo de no tener que depender de nadie: «Espero el día de mañana tener mi casa y no rendir cuentas a nadie».