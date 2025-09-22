La Audiencia Nacional investiga una nueva filtración de datos «sensibles» de Pedro Sánchez
Los hackers también se han hecho en esta ocasión con información personal de Robles, Albares, miembros del CNI y los directores de las fuerzas de seguridad
Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:52
El titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha abierto una investigación 'secreta' sobre una nueva filtración de datos «sensibles» ... y personales de Pedro Sánchez, que han sido publicados en un del canal de Telegram del presunto hacker N4T0X, quien ha reivindicado esta acción.
El atestado policial que ha servido de base al magistrado Piña para abrir diligencias, según fuentes de la investigación, también certifica que la exfiltración de datos también afecta a información personal de los ministros de Defensa y Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares, así como a los directores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Mercedes González, y a miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El pasado mes de junio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge, ya abrió otra investigación por delito de terrorismo o contra altas autoridades del Estado por la difusión en redes sociales de datos personales de Sánchez, ministros, presidentes autonómicos y otros políticos. Entonces, los hackers difundieron números de teléfonos, direcciones de domicilios y mails de los altos cargos. En esta causa, los especialistas de la Comisaría General de Información analizan la filtración de un documento de 500 páginas con información personal de diversos políticos, entre ellos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de Extremadura, María Guardiola, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
