La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante su discurso en el día de la Constitución. EP

Armengol llama a recuperar «la cultura del acuerdo» constitucional en medio de una polarización extrema

La presidenta del Congreso reinvindica el «consenso» y el «interés general» de la transición en el 47 aniversario de la Carta Magna

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:22

Comenta

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reivindicado el «consenso» y el «interes general» en su discurso en la Cámara baja con motivo del 47 aniversario de la Constitución ... . La expresidenta balear ha recordado que, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se abrió una nueva etapa, la transición, que fue «una prueba de fuego que curtió a la sociedad civil y a la clase política española en la cultura del acuerdo».

