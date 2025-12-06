Armengol llama a recuperar «la cultura del acuerdo» constitucional en medio de una polarización extrema

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reivindicado el «consenso» y el «interes general» en su discurso en la Cámara baja con motivo del 47 aniversario de la Constitución ... . La expresidenta balear ha recordado que, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se abrió una nueva etapa, la transición, que fue «una prueba de fuego que curtió a la sociedad civil y a la clase política española en la cultura del acuerdo».

«Se negoció duro. Se escuchó, se debatió, se dialogó, se cedió. Pero, sobre todo, se llegó a consensos. Fue necesario hablar mucho. Todo por el bien común y con el objetivo claro de dejar atrás décadas oscuras de silencio y represión. Ese aprendizaje, ese curso acelerado de negociación y pacto, permitió después conversaciones fluidas para una adhesión tan temprana a lo que hoy es la Unión Europea», ha afirmado.

Un legado que Armengol ha señalado como «referencia que nos debe servir hoy». «Esa es la forma útil de hacer política: dialogar, pactar, pensar en el interés general», ha proseguido.

«Crisis» de la vivienda

La presidenta del Congreso también ha reconocido que una de las principales «crisis» que afecta a la pobloación española es la de la vivienda, el principal problema que la ciudadanía señala según los últimos barómetros del CIS, y cuyo derecho a la misma se reconoce en el artículo 47 de la Carta Magna. «Es necesario erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, hasta que ser mujer deje de ser indicador de riesgo para morir asesinada o sufrir discriminación. Luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas. Es urgente potenciar las medidas de adaptación al cambio climático, una realidad que ya forma parte de nuestro día a día, como vimos este verano con los incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en nuestro país o el año pasado con la Dana, cuyas víctimas no olvidaremos jamás», ha zanjado.

La presidenta del Congreso también ha destacado otra efeméride que se cumplirá pronto, el próximo 1 de enero, cuando se cumplan los 40 años de la adhesión de España a lo que hoy es la Unión Europea. «Hace 50 años queríamos entrar en Europa, ahora somos Europa. Esa Europa anhelada que sirvió para caminar hoy avanza al ritmo que países como el nuestro, sociedades como la nuestra, marcan. El símbolo de la sensibilidad social, del bienestar colectivo, esa idea tanto tiempo indisoluble entre Europa y la paz. Eso somos», ha proseguido.

Por último, Armengol, ha llamado «a seguir trabajando con un solo equipo y con un solo objetivo: el bienestar colectivo«. »Que los 50 años desde el inicio de la democracia, los 47 años de Constitución o los 40 años desde la adhesión a las comunidades europeas sean un referente desde el que coger impulso para seguir avanzando«, ha finalizado.