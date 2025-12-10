Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alejandro Nolasco (Vox) y el presidente aragonés, Jorge Azcón. EFE

Aragón se acerca a un adelanto electoral tras rechazar Azcón las condiciones de Vox para aprobar sus presupuestos

El presidente aragonés volverá a reunirse con el partido de Abascal mientras el PSOE tiende su mano para llegar a un acuerdo que evite los comicios

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 07:25

Comenta

Aragón se asoma a un escenario de elecciones anticipadas después de la reunión fallida de este martes entre el PP y Vox en busca de ... un acuerdo para los presupuestos autonómicos de 2026. En un encuentro de hora y media, el portavoz del partido de Santiago Abascal en las Cortes de esta comunidad, Alejandro Nolasco, ha exigido al presidente regional, Jorge Azcón, las mismas medidas que Vox puso sobre la mesa para apoyar la investidura de Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana, el rechazo al Pacto Verde y a la inmigración irregular, pero el PP aragonés considera «inasumibles» esos compromisos.

