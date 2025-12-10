Aragón se acerca a un adelanto electoral tras rechazar Azcón las condiciones de Vox para aprobar sus presupuestos

Aragón se asoma a un escenario de elecciones anticipadas después de la reunión fallida de este martes entre el PP y Vox en busca de ... un acuerdo para los presupuestos autonómicos de 2026. En un encuentro de hora y media, el portavoz del partido de Santiago Abascal en las Cortes de esta comunidad, Alejandro Nolasco, ha exigido al presidente regional, Jorge Azcón, las mismas medidas que Vox puso sobre la mesa para apoyar la investidura de Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana, el rechazo al Pacto Verde y a la inmigración irregular, pero el PP aragonés considera «inasumibles» esos compromisos.

Las posiciones de los dos partidos están «muy alejadas», según los populares. «Todo lo que no es su forma de pensar es socialismo. ¡Esto es el paradigma del sectarismo!», afirmó tras el encuentro el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, que resaltó las diferencias entre Aragón y la Comunidad Valenciana. «En Aragón, las decisiones las tomamos nosotros, los aragoneses. Ni las toma la gente de Madrid, ni por supuesto tomamos como referencia ninguna comunidad y menos la valenciana. No es normal que en su intervención, el señor Nolasco haya hablado de Valencia 15 o 20 veces. Da la sensación de cualquier día se va a comprar un piso y se va a ir a vivir a Valencia», lamentó el consejero aragonés.

Vox, por su parte, rechazó otorgar «un cheque en blanco» a Azcón ni «firmar a ciegas» un pacto. Al contrario, puso sobre la mesa varias medidas, como suprimir las ayudas a las ONG que «facilitan la inmigración irregular», eliminar las tasas autonómicas del Pacto Verde o hacer pública la nacionalidad de quienes comentan un delito, que «deberían ser encajadas perfectamente por el PP, dado que dice que es un partido nacional», indicó Nolasco.

Estas condiciones para llegar a un acuerdo presupuestario «son inasumibles porque son ilegales» o «no se pueden llevar a cabo hoy por hoy por la legislación» española, respondió el Gobierno aragonés, aunque son medidas similares a las que aceptó el valenciano Pérez Llorca para conseguir el respaldo de Vox en la Comunidad Valenciana.

En cualquier caso, la puerta de Vox no está cerrada para Azcón, que ha vuelto a convocar al partido de derecha radical esta semana para un nuevo encuentro. El presidente aragonés se reunirá también con el resto de los partidos, incluido el PSOE, que se ha ofrecido a facilitar la aprobación del techo de gasto. La secretaria general de los socialistas aragoneses, la ministra Pilar Alegría, se muestra así dispuesta a evitar unas elecciones anticipadas «tan innecesarias» que serían un «capricho personal, una maniobra oportunista o una demanda de Feijóo», según ha publicado en la red social X.