Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Fernando Jiménez, experto del Greco del Consejo de Europa, las disecciona e insta: «¿Quieren concienciar? Pues compórtense deotra manera»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

En una fecha tan intempestiva como el 9 de julio, el presidente Sánchez compareció ante el Congreso, forzado por la escandalera de la imputación y ... posterior ingreso en prisión de Santos Cerdán, para dar explicaciones y ofrecer como lenitivo el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Un paquete de iniciativas elaboradas en colaboración con la OCDE, alguna de nuevo cuño y varias remozadas, que Fernando Jiménez Sánchez disecciona para este periódico con esceptismo, conociendo el percal de dónde viene el país y a la espera de que se desbroce «la letra pequeña».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  2. 2

    El vídeo que muestra la noche de tensión por el fuego en la Fuente de la Bicha
  3. 3

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  4. 4 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  5. 5

    La nueva norma de reciclaje de residuos de obra complica las reformas menores
  6. 6

    El retrato más fiel de Isabel la Católica
  7. 7 Alba, la trabajadora social que dejó su empleo para abrir una juguetería muy especial en Granada
  8. 8 Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado
  9. 9

    La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada
  10. 10 Un emprendedor de un pueblo de Granada triunfa con sus espectáculos musicales y gastronomía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez

Anatomía de las 15 medidas del plan anticorrupción de Sánchez