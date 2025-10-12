Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', a su llegada al Tribunal Supremo para declarar por una de las cuatro causas abiertas. EFE

Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

El Tribunal Supremo ha abierto cuatro procedimientos penales al eurodiputado desde abril tras la presunta financiación ilegal de su partido en las europeas de 2024

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:14

Comenta

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', superó el pasado martes una simbólica marca en el Tribunal Supremo que estableció hace 15 años Baltasar Garzón. ... El líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) acumula en solo medio año cuatro causas abiertas por la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, el órgano encargado de investigar a los aforados nacionales, mientras que el exjuez de la Audiencia Nacional llegó a conocer tres procedimientos simultáneos en doce meses entre 2009 y 2010, uno de los cuales -las escuchas a los abogados del 'caso Gürtel- supuso su inhabilitación durante 11 años de la carrera por un delito de prevaricación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  2. 2

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  3. 3

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  4. 4

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  5. 5 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  6. 6 Cuándo entra en vigor la nueva tasa de alcohol para todos los conductores
  7. 7 El aparejador que se tiró al barro para montar su propio taller de cerámica en Granada
  8. 8 Lori Meyers tocan en plena calle tras cancelarse un festival por el temporal en Valencia
  9. 9 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
  10. 10 Las 4 localidades de España que se han repartido el premio de Euromillones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año