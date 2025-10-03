Un alto cargo de la Generalitat propuso a las 17 horas del día de la dana el envío de SMS a móviles

Las diligencias de la dana no dejan de aportar nuevos datos de lo que aconteció aquella fatídica tarde del 29 de octubre. La empresa externa ... encargada de la grabación de recursos de la Conselleria de Emergencias, que recogió parte del Cecopi, ha entregado todo el material disponible a la jueza que investiga el caso. Se trata de apenas cinco minutos de imágenes en diferentes momentos de la tarde, a las 17, a las 19 y a las 20.30 horas. Tres capítulos con distintos protagonistas.

El contenido más relevante es el de la primera hora, el del comienzo de la reunión clave de emergencias en el centro de l' Eliana. En primer lugar aparece el director general de Emergencias, Alberto Martín, uno de los grandes olvidados en esta investigación. De inmediato, Jorge Suárez, el funcionario de mayor alto rango al frente del operativo, toma la palabra para informar sobre la catastrófica situación en Utiel.

Suárez señala que no disponen de acceso terrestre a la zona y apunta la idea de mandar un SMS a todos los móviles de la zona. No aclara que se trate del Es Alert, el sistema pionero que más tarde se empleó para la alerta de la presa de Forata. «Eso es fundamental de acuerdo con lo que decidamos podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona. Es una de las decisiones que también podemos tomar», señala a los participantes.

Fuentes cercanas a Emergencias apuntaron que lo que ocurrió finalmente a esa hora es que se mandaron miles de SMS a las autoridades de protección civil de la comarca de Utiel-Requena.

El testimonio de Suárez, de nuevo, cambia parte del relato de aquella tarde. La consellera Salomé Pradas, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó y la propia delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, han afirmado en todo momento que no fue hasta las 19 horas cuando se comienza a hablar del SMS masivo.

Miguel Polo, presidente de la CHJ, no obstante, se descolgó de los anteriores dirigentes para anunciar que él ya lo había propuesto a las 18 horas. Quizá el planteamiento de Suárez no fue escuchado por el resto de miembros del Cecopi. Nadie lo ha reflejado en sus declaraciones.

La figura de Suárez resulta indispensable para la radiografía del 29 de octubre. No se puede entender lo que ocurrió sin la declaración testifical de este funcionario. Sin embargo, su citación, acordada por la magistrada, no tiene fecha. Su testimonio, sin duda, será más clarificador que todos los que se han producido hasta la fecha sobre el

En las imágenes del Cecopi en ese momento preciso se ve a un técnico forestal, a los dos comandantes de la UME, al citado Suárez, a Emilio Argüeso, a la consellera Pradas y al subdirector de Emergencias, Alberto Martín. También se distingue a Avelino Mascarell, diputado provincial del área de Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Forestales, y en la pantalla a la Policía Autonómica, Pilar Bernabé y la Guardia Civil (todos con la pantalla en negro).

Suárez menciona también los desembalses que se van a producir en la presa de Forata, una circunstancia ya conocida. José Miguel Basset, el jefe de los Bomberos en el momento de la dana -hoy ya jubilado- comenta el despliegue en la zona de Requena-Utiel. «Hemos efectuado un rescate, estamos trabajando en más rescates, pero me queda una hora de luz y unos 20 minutos de estar ahí». Admite que los helicópteros no pueden salir. La UME añade: «Los nuestros, tampoco».

El panorama que describe Basset es poco alentador en aquella hora. «La dana se ha estancado en zona de la plana de Utiel. Está afectando fundamentalmente a la población de Utiel y en concreto... Ahora nos están diciendo que tenemos gente que no puede salir de allí, gente en los tejados que acabamos de comprobarlo y gente que hay en los tejados ya desde hace bastante tiempo. Calculo que empezaremos a tener problemas de hipotermias y… No sé, estamos en una situación bastante compleja», reconoce.

El bruto de las imágenes continúa a las 18.59 horas de la tarde. Es el momento en el que se reinicia el Cecopi tras cerca de una hora de receso. Y el momento, según el cual, la mayoría de fuentes y testimonios, coinciden en que se empezó a hablar del Es Alert como medida de urgencia. Sin embargo, este no se mandaría hasta las 20.11 horas en la que la juez considera un retraso «absurdo», según el último auto.

La consellera anuncia en ese instante que se va a enviar un mensaje a los móviles de las poblaciones afectadas por la eventual rotura de la presa de Forata. Una situación que se había trasladado a las 18 horas -Polo, presidente de la CHJ, sostiene que solo habló de «incertidumbre» pero no de fractura- pero que ya había generado comunicados y avisos de alerta a los dirigentes de los municipios afectados.

Ese mensaje se refiere única y exclusivamente a la situación de la presa de Forata y se prevé enviar a la zona de la Ribera. Finalmente se enviará también a toda la provincia. El SMS, sin embargo, no se recibe en los terminales hasta las 20.11 horas. Más de una hora después de la primera vez que la opción de un aviso a los móviles se empieza a valorar como la opción óptima como medida de protección civil.

Estas imágenes, en realidad, son las que ya se emitieron en su momento por parte de TVE, según cuenta 'Las Provincias'. La consellera indica que se incluya también la referencia a las fuentes oficiales, la de la Conselleria, Emergencias y A Punt. Pero no da indicaciones ni instrucciones sobre la redacción concreta del mensaje, tal y como defendió en su declaración. Sin embargo, para la jueza esto sí resulta relevante porque supone una contradicción. Pero aquel texto, en teoría, había sido preparado por Suárez con ayuda de los técnicos.