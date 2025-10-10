Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya. EP

Aliança Catalana rechazó la propuesta de referéndum de Junts: busca 'pescar' también entre los no independentistas

Los de Puigdemont advierten a Sánchez de que las votaciones del debate de política general en el Parlament «agravan la grieta» con el Gobierno y con el PSOE

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:06

Comenta

El Parlamento catalán votó este jueves en contra de que Cataluña celebre un referéndum de autodeterminación, Por segundo año consecutivo, la Cámara catalana ha tumbado ... una votación sobre una consulta soberanista. El independentismo ya no tiene mayoría absoluta y pierde votaciones. En la moción que planteó Junts sobre la celebración de un referéndum, votaron a favor los postconvergentes, ERC, los comunes y la CUP. En total, 65 escaños. Y votaron en contra el PSC, PP, Vox y Aliança Catalana, que suman 70 diputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  3. 3

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  6. 6 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  7. 7

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  8. 8 Al menos dos heridos en una colisión múltiple en la Circunvalación a la altura de Albolote
  9. 9

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  10. 10 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aliança Catalana rechazó la propuesta de referéndum de Junts: busca 'pescar' también entre los no independentistas

Aliança Catalana rechazó la propuesta de referéndum de Junts: busca &#039;pescar&#039; también entre los no independentistas