Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis Ábalos Efe

Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia

El conseguidor aporta al tribunal un documento redactado por su secretaria para tratar de probar que se varió el contrato de compraventa tras el supuesto abono en B

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Víctor de Aldama acusa ante el Tribunal Supremo a José Luis Ábalos de haber usado 20.000 euros de dinero negro para comprar un local ... el 23 de marzo de 2020 en Valencia, en plena pandemia. Un dinero en B supuestamente -siempre según De Aldama- procedente de las comisiones que el exministro ya habría cobrado de los contratos de las mascarillas con la compañía propiedad del propio conseguidor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  5. 5 La ayuda de hasta 1.600 euros que pueden solicitar los nacidos entre 1962 y 2002
  6. 6

    Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España
  7. 7

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  8. 8 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  9. 9 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  10. 10

    Pega a un policía local de Granada y alega que el agente le dio miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia

Aldama acusa a Ábalos ante el Supremo de pagar 20.000 euros en negro para comprar su actual residencia