El cuadro está en el Museo Reina Sofía de Madrid. E. P.

Gernika y el perdón pendiente

El Estado español legítimo en 1937 era el de la República que encargó precisamente el cuadro a Picasso para denunciar el bombardeo ante el mundo

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:05

En los últimos días hemos vuelto a escuchar la petición de que el Estado pida perdón por el bombardeo de Gernika. La demanda, formulada por ... el propio lehendakari Imanol Pradales en el Parlamento Vasco, apela a la idea de una deuda pendiente, aunque a la vez admite que el actual Gobierno «nada tiene que ver» con el de 1937. «Simplemente se trata de hacer presente la verdad y la justicia desde el compromiso con la libertad y la democracia que debiera guiar su actuar. No reclamamos al Estado español ni más ni menos que lo que hará el presidente de Alemania», señaló el viernes en alusión a la visita que Frank-Walter Steinmeier hará a Gernika la próxima semana. El primer presidente alemán que visita la villa, convertida en un icono universal de la paz. Algo más que un símbolo.

