Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los presidentes Pedro Sánchez (izq.) y Donald Trump se saludan el lunes pasado, en la firma del acuerdo de paz para Gaza. E. P.

Aliados soberanos

Entre líneas ·

La insistencia de Trump en amenazar a España por su negativa a subir el 5% en gasto en defensa proporciona un relato a Sánchez

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:07

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a la carga al señalar que la OTAN debería tomar medidas contra España por no sumarse ... a la decisión de aumentar al 5% el gasto militar. Días antes había defendido que debía ser expulsada de la Alianza Atlántica, desconocedor de que este mecanismo no existe dentro de esta organización y que solo podría contemplarse la salida si lo pidiera expresamente España. La insistencia de Trump revela que Sánchez no mintió en junio cuando se desmarcó de esta exigencia para elevar sus presupuestos a esa cifra para satisfacer los caprichos del presidente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  3. 3 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  4. 4

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  5. 5 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  6. 6

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  7. 7 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  8. 8

    La revuelta de Custodio Pérez: «Me llaman el Planeta del pueblo»
  9. 9

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  10. 10

    El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aliados soberanos

Aliados soberanos