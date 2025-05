Albares afirma que el compromiso del Gobierno con la oficialidad del catalán, gallego y euskera es «irrenunciable» e «irreversible»

La UE no ha reconocido este martes la oficialidad del catalán, gallego y euskera en las instituciones europeas. Pero el Gobierno ha asegurado tras ... la decisión de los 27 que no va a renunciar al reconocimiento y que su compromiso es «irreversible», que «no tiene marcha atrás». «Estamos más cerca», ha afirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en TV3, poco después de conocer el desenlace de la reunión del consejo general de la UE en Bruselas.

Albares ha trasladado su intención de ponerse en contacto esta misma tarde con los ministros de Exteriores de los 7 países que en la reunión europea no han avalado la propuesta española. Su intención es explicarles la realidad constitucional y lingüística del Estado español. El Gobierno ha expresado que está dispuesto a defender la «identidad nacional española plurilingüe» hasta las últimas consecuencias. A su juicio, no pueden tener dudas financieras, toda vez que España correría a cargo con el coste de la implementación de la oficialidad de las tres lenguas. Ni tampoco dudas jurídicas. El titular de Exteriores cree que los tratados europeos son claros respecto a cuál debe ser el ámbito de reconocimiento de una lengua en el ámbito comunitario. «No hay que esperar mucho más», «ya va siendo hora», ha señalado, de cara a los próximos pasos. Albares ha recordado que España no es el primer estado que hace una solicitud de este tipo.

El Gobierno ha dado la batalla de las lenguas en Europa, como una cesión a Junts, que amenaza con romper con Sánchez si la propuesta de la oficialidad no sale adelante. Albares no cree que el revés de este martes en la reunión en Bruselas suponga una «zancadilla» para la legislatura. Más bien, al contrario, a su entender, puede «unir más» al Gobierno con las fuerzas que le dieron apoyo en la investidura.