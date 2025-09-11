Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La viceprsidenta segunda, Yolanda Díaz, este miércoles durante el primer pleno del curso político en el Congreso, en el que decayó su reforma para reducir la jornada laboral. Borja Sánchez-Trillo / EFE

El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts

El Ejecutivo confía en que los ataques a los posconvergentes en el debate de la jornada laboral no afecten a otras negociaciones como las de los Presupuestos pero aboga por «tender puentes», mientras la vicepresidenta segunda alega que ella y no entrega «su país» ni acepta «chantajes»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:04

Yolanda Díaz se reunió en Bruselas con Carles Puigdemont en septiembre de 2023, en plena negociación de la investidura, cuando Pedro Sánchez no se planteaba ... aún dar un paso de esa envergadura. La semana pasada, cuando fue el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien viajó a la capital comunitaria para celebrar un encuentro y engrasar relaciones con el líder de Junts, sobre el que aún pesa una orden de detención en España, la defendió como una buena notica y muestra de «normalidad democrática». Este miércoles, en el debate de totalidad de la jornada laboral, en cambio, se entregó a un discurso abiertamente hostil contra los posconvergentes con el que el PSOE no se siente cómodo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
  2. 2 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  3. 3

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  4. 4

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  5. 5

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  6. 6

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  7. 7 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  8. 8

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  9. 9

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  10. 10

    Anuncian cortes en la autovía A-7 dos días después del cambio de tráfico en la A-44

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts

El ala socialista del Gobierno se desmarca de la hostilidad desplegada por Díaz contra Junts