Abás y Sánchez se reunirán el miércoles en Madrid para reforzar el «apoyo» de España Palestina

El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abás, visitará Madrid el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Será ... un viaje oficial en el que mantendrá sendos encuentros con Felipe VI y con el presidente dle Gobierno, Pedro Sánchez, como ha informado este viernes Moncloa.

Se trata de la segunda visita de Abás a España después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional, que el Gobierno llevó a cabo en mayo de 2024 y que agravó la crisis diplomática con Israel. Un litigio que aún no se ha resuelto y cuyo último capítulo ha sido el boicot de RTVE a la próxima edición del Festival de Eurovision por la participación de un representante israelí.

Unos meses después, en septiembre de 2024 Sánchez recibió a Abbas en el complejo presidencial, ya en calidad de jefe de Estado, en un encuentro donde el líder árabe agradeció el apoyo continuado de España desde el inicio del conflicto.

Esta vez, la visita se produce tras el alto el fuego acordado el pasado 10 de octubre que sin embargo no ha puesto fin al conflicto porque aún continúan los bombardeos y ataques por parte de Israel.

«Grave situación»

La agenda de Abás incluirá una reunión con el Rey a las 12.30 horas en el Palacio de La Zarzuela, según recoge la agenda de la Casa Real, y, ya por la tarde, el respresentante palestino acudirá a La Moncloa para el encuentro con Sánchez.

El objetivo de esta nueva visita, señalan fuentes del Gobierno, es «mantener la atención sobre la grave situación en Palestina» así como reforzar el apoyo político y financiero de España a la Autoridad Palestina ante los retos que, afirman, amenazan su funcionamiento y el proceso de paz en la región.