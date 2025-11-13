Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estos son los únicos modelos homologados por la DGT de la baliza V16 conectada ABC

Estos son los únicos modelos homologados por la DGT de la baliza V16 conectada

Patricia Marcos y Luis Cano

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

Muy pronto diremos adiós a los tradicionales triángulos de emergencias. Y es que, a partir del 1 de enero de 2026, serán sustituidos por el ... V16, el único dispositivo legal de preseñalización de peligro para indicar que un vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  3. 3 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  4. 4 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  7. 7 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  8. 8 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  9. 9 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España
  10. 10 Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estos son los únicos modelos homologados por la DGT de la baliza V16 conectada

Estos son los únicos modelos homologados por la DGT de la baliza V16 conectada