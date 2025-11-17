Skoda Elroq: robustez, funcionalidad y autenticidad

El nuevo Škoda Elroq, primer modelo totalmente eléctrico de la marca checa en el segmento de los SUV compactos, ha comenzado su andadura en España.

Se trata del primer modelo en adoptar el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid de Škoda, que combina robustez, funcionalidad y autenticidad. El Elroq ofrece una amplia gama de opciones de propulsión y baterías, con una autonomía máxima de 578 kilómetros.

Este SUV se convierte en uno de los vehículos eléctricos más asequibles de su segmento en el mercado, con un precio en España que parte de los 34.490 euros, que se reducen hasta 28.250 euros sujeto a condiciones de financiación.

El exterior del Elroq se define por una forma distintiva y líneas limpias. El Tech-Deck Face en negro brillante sustituye a la típica parrilla Škoda, manteniendo una referencia a las líneas habituales de la marca. Además, es el primer modelo que incorpora las letras Škoda tanto en el capó como en el volante.

En el interior, el Elroq ofrece un generoso espacio y cuenta con el maletero más grande de su segmento, con 470 litros de capacidad, que se amplían hasta 1.580 litros con los asientos traseros abatidos.

Incluye de serie una pantalla de infoentretenimiento de 13» con una interfaz de usuario intuitiva y SmartLink. Las Design Selections utilizan numerosos materiales innovadores y sostenibles. También incorpora nuevas funcionalidades Simply Clever, como compartimentos inteligentes que ofrecen 48 litros de capacidad de almacenamiento y una red para el cable de carga.

El Škoda Elroq está disponible con tres tamaños de batería y sistemas de propulsión diferentes. La versión Elroq 50 tiene una batería de 55 kWh (52 kWh neto), 125 kW de potencia y 376 kilómetros de autonomía. El Elroq 60 tiene una batería de 63 kWh (59 kWh neto), 150 kW de potencia y 428 kilómetros de autonomía.

Ampliar Ficha técnica: Motores: eléctrico de 170-295 CV Consumo: desde 15,2 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 4,49/1,88/1,65 Maletero: desde 470 litros Precio: desde 34.490 euros

El Elroq 85 tiene una batería de 82 kWh (77 kWh neto), 210 kW de potencia y 578 kilómetros de autonomía. Por último, el Elroq 85x, con un motor adicional en el eje delantero para la tracción a las cuatro ruedas, incorpora la batería de 82 kWh y tiene una autonomía de 562 kilómetros.

El último miembro de la familia, el Škoda Elroq RS, cuenta con dos motores que generan una potencia total de 250 kW y tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos, lo que lo convierte en el coche con mayor aceleración de la gama actual de Škoda, con una velocidad máxima de 180 km/h. Su batería de 84 kWh (79 kWh netos) le otorga una autonomía eléctrica de más de 540 kilómetros en el ciclo WLTP.

Con tasas de carga de hasta 185 kW en CC, puede recargar del 10 al 80 % en unos 26 minutos, y alcanza un coeficiente de resistencia aerodinámica de tan solo 0,267.

Los característicos elementos visuales RS contribuyen a la apariencia dinámica del diseño exterior. El paragolpes delantero y trasero con la distintiva tira reflectante de ancho completo son específicos de la versión RS, y los pasos de rueda delanteros están adornados con insignias RS. Las llantas de aleación están disponibles en tamaños de hasta 21 pulgadas y son exclusivas del Elroq RS.

El Elroq incorpora hasta nueve airbags y sistemas de asistencia de última generación. El equipamiento de serie incluye Crew Protect Assist, Side Assist y cámara de visión trasera. La función Travel Assist hace un uso ampliado de los datos de enjambre para ofrecer una asistencia avanzada.