La sorprendente vida de Manfred von Brauchitsch: piloto, ¿espía? y figura en dos Alemanias

Para los amantes de la historia en general y, sobre todo, para los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial en particular, el nombre de Von Brauchitsch les resultará conocido. En efecto, el general Walter Von Brauchitsch (1881-1948), poco partidario de los planes de guerra de Adolf Hitler y del nacional socialismo, fue una de las figuras destacadas de la Wermatch en cuanto a planificación de la guerra relámpago, muy apreciado por Hitler tras la exitosa invasión de Francia (elevado a la categoría de Generalfeldmarschall (Mariscal de Campo) junto a otros once generales), aunque caería en desgracia tras el fracaso ante Moscú.

Miembro de una familia de la aristocracia prusiana de rancia tradición militar, entre sus sobrinos estaban los hermanos Hans y Werner von Haeften, (este último, oficial del ejército) que participaron en el intento de asesinato de Hitler el 20 de julio de 1944. Y otro de sus sobrinos sería nuestro protagonista: Manfred von Brauchitsch.

Nacido en Hamburgo en 1905, y siguiendo la tradición militar prusiana de su familia, Manfred se alistó en el ejército inmediatamente después de terminar sus estudios. Pero un grave accidente de moto le llevó a un hospital y, las secuelas del mismo, le obligaron a dejar el ejército.

Es entonces cuando su vida toma un nuevo camino. En septiembre de 1929, con el Mercedes SS de su primo corren algunas pruebas de montaña. Sus terceros puestos con el SSK mejorado, tanto en las Eifelrennen como en Avus durante 1931, atrajeron la atención de Alfred Neubauer. Su Mercedes SSKL fue inscrito como oficial en el GP de Alemania de ese año; von Brauchitsch se retiró del quinto puesto al fallar el diferencial.

Fue en el circuito del AVUS donde un año después, salta a la fama. En el rápido trazado berlinés, la aerodinámica carrocería desarrollada especialmente por Mercedes fue clave a la hora de permitir a von Brauchitsch competir con el Alfa Romeo de Caracciola por el liderato. Finalmente, la mayor potencia del motor de von Brauchitsch le ayudó a conseguir una victoria.

Para Adolf Hitler los Grand Prix era el campo perfecto para demostrar el poderío de la nueva Alemania, de su industria. Y así se destinado importantes sumas para que Auto Union y Mercedes ganasen. Mercedes regresó a las carreras de GP a gran escala en 1934. Caracciola y von Brauchitsch formaron la columna vertebral del equipo durante esta época épica.

Ampliar En 1934, con el W 25, en Nürburgring F. P.

Dentro del equipo, se ganaría fama de altivo y distante. Se cuenta que, en una ocasión, von Brauchitsch llamó a un camarero.

-Una botella de champán para el señor Caracciola y para mí. Y una cerveza para Lang».

A Hermann Lang, que se había visto obligado en su juventud a trabajar en un taller de motos, lo veía como falto de «clase»

El nuevo Mercedes W25 debutó en el trazado de Eiffel y, con Caracciola aún sin estar en forma, fue von Brauchitsch quien ganó después de que su compañero de equipo, Luigi Fagioli, recibiera la orden de dejarlo pasar, algo que le sentaría muy mal al italiano. Sin embargo, esa temporada se vio truncada por un accidente en los entrenamientos previos al GP de Alemania, en el que von Brauchitsch se fracturó el brazo y cinco costillas.

Ampliar Von Brauchitsch, a izquierda, con Luigi Fagioli F. P.

Recuperado para la temporada de 1935, terminó segundo, tras Caracciola, en los GP de Francia y Bélgica, tras ser llamado a sustituir Fagioli en Spa-Francorchamps, apartado por ignorar las órdenes del equipo. Von Brauchitsch parecía encaminado a la victoria en el GP de Alemania de ese año, cuando aventajaba 35 segundos al anticuado Alfa Romeo Tipo-B «P3» de Tazio Nuvolari al entrar en la última vuelta. Sin embargo, el neumático trasero del alemán pinchó y Nuvolari consiguió una victoria que no sentó muy bien a los alemanes. El decepcionado von Brauchitsch llegó a la meta en quinta posición.

En la siguiente temporada, la de 1936, el domino sería para Auto Union y Bernd Rosemeyer, que no dieron muchas oportunidades a los hombres de Mercedes.

Victorias en Mónaco y Reims

Mercedes ha de reaccionar y el arma para la temporada de 1937, es un nuevo monoplaza bautizado como W125, que permitirá a Caracciola disputar el campeonato europeo a Rosemeyer. Von Brauchitsch terminó tercero en el Eifelrennen y fue segundo en el GP de Alemania, así como en Pescara, Brno y Donington Park. Inusualmente, el GP de Mónaco se celebró en agosto de ese año. Y por una vez, von Brauchitsch ignoró las órdenes del equipo para vencer a Caracciola después de que una tremenda lucha por el liderato terminara cuando su compañero entró en boxes para cambiar neumáticos y repostar.

Ampliar Con uno de los monoplazas Mercedes, con aerodinámica carrocería streamlined, en el rápido AVUS F. P.

El famoso jefe del equipo Mercedes, Alfred Neubauer suspendió temporalmente las órdenes de equipo en el GP de Francia de 1938, y von Brauchitsch adelantó a Hermann Lang y Caracciola para liderar el triplete de la marca. Otra victoria parecía asegurada en el GP de Alemania, pero su coche se incendió durante su última parada en boxes. Perdió el liderato ante su compañero de equipo inglés, Dick Seaman, y se estrelló sin completar otra vuelta al regresar finalmente a la pista. Ganó la Coppa Ciano, pero fue descalificado por recibir un empujón tras un trompo.

Su último Gran Premio fue el de Yugoslavia. El 3 de septiembre de 1939, el mismo día en que Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania tras la entrada de las tropas alemanas (entonces aliadas de la Rusia de Stalin) entraran en Polonia. Von Brauchitsch fue el más rápido en la clasificación, pero en carrera terminó segundo, detrás de Lang. Según las memorias de Neubauer, su piloto nunca tuvo intención de competir en esa carrera. Von Brauchitsch había salido para el aeropuerto de Belgrado después del desayuno de la mañana de la carrera, diciendo que se iba a casa. Al parecer, Neubauer salió furioso hacia el aeropuerto y lo sacó del avión … dándose cuenta después de que el vuelo se dirigía a Suiza, no a Alemania.

Durante la guerra, sirvió como secretario privado de un general en una división motorizada alemana y como asesor de tanques en el Ministerio de Armamento de Albert Speer.

Paz, carreras y huida…

Después de la guerra, compitió en algunas pruebas hasta que se retira definitivamente en el Gran Premio de Alemania de 1950, un año antes de nacer el mundial de pilotos. Antes, en 1948, y hasta 1950, sería presidente del primer Automóvil Club de Alemania, Luego emigra a Argentina y vuelve a Alemania unos meses después .

En mayo de 1953, es detenido en la República Federal de Alemania por «preparación para alta traición, sociedades secretas y poner en peligro al estado». Condenado a ocho meses de prisión en Neudeck y Stadelheim, el 31 de diciembre de 1954 escapa a la RDA para evitar más prisión; Tras de sí deja un juicio pendiente, , una deuda con Hacienda, y una esposa que se suicidó un año después.

Ampliar En su 85 cumpleaños F. P.

Los responsables políticos de la Alemania comunista estaban encantados de que una figura conocida del deporte, hiciera lo contario que hacían, o más bien intentaban, los alemanes orientales, es decir, pasarse al sector occidental. Así le nombran presidente deportivo de la Asociación General Alemana de Deportes de Motor. (ADMV) cargo que ocupa desde 1957 a 1960. A partir de 1960, es presidente de la Sociedad para la Promoción de la Idea Olímpica. Recibió la Orden Olímpica del COI en 1988.

Después de la reunificación alemana en 1989, von Brauchitsch asistió a actos de Mercedes, e incluso viajó a Gran Bretaña para el lanzamiento de la nueva asociación West McLaren-Mercedes en el Alexandra Palace en 1997. Falleció en 2003, a los 97 años.