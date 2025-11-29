Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las líneas de este modelo concebido por Dante Giacosa llevan los trazos de Battista Pinin Farina Seat Históricos

Sesenta años del SEAT 1500 Familiar, un adelantado a su tiempo

Santiago de Garnica Cortezo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:21

Comenta

En el año 1960, aquel en que sonaba en la radio el Dúo Dinámico cantando «Quince años tiene mi amor», en SEAT lanzan e l1400 ... C, en realidad la carrocería del italiano Fiat 1800/2300 de seis cilindros (presentado en el Salón de Ginebra de 1959), al que los responsables de la marca española montaron el motor cuatro cilindros, de 1.394 cc y 58 CV del 1400 B.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  2. 2 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  5. 5 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  6. 6 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  7. 7 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  8. 8 El ministro Puente confirma que el AVE a Madrid tardará menos a partir del 14 de diciembre
  9. 9 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  10. 10 El asador tras el cochinillo más famoso de Granada: «Jugoso y más ligero que de Despeñaperros hacia arriba»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sesenta años del SEAT 1500 Familiar, un adelantado a su tiempo

Sesenta años del SEAT 1500 Familiar, un adelantado a su tiempo