Recorren Marruecos en once joyas clásicas con el Gasari Drivers Club

Un total de once joyas sobre ruedas, entre vehículos clásicos y deportivos, han protagonizado la caravana «Grand Tour Marruecos 2025», la primera incursión del Gasari ... Drivers Club en territorio marroquí.

Durante ocho días y más de 2.500 km, veinte apasionados del motor han recorrido el país, superando el reto de atravesar gargantas, palmerales, desiertos y puertos de montaña en sus coches favoritos, creando estampas que los participantes han calificado como «salidas de una película».

El viaje, que combinó conducción, cultura y paisajes, comenzó con el cruce del estrecho en ferry desde Algeciras y una primera noche de aclimatación en Rabat, capital del país, en el hotel Marriott. La aventura se intensificó al tercer día, poniendo rumbo al Atlas a través del desafiante puerto de Tizi N' Tichka, que corona a 2.260 metros de altitud.

La ruta se adentró en el auténtico Marruecos, abarcando parajes icónicos como el palmeral del valle del Draa, llegando al desierto del sur en Mhamid y recorriendo las impresionantes gargantas del Dades, del Todra y de Amellagou. El punto culminante para muchos fue la oportunidad de retratar sus vehículos junto a las míticas dunas del Erg Chebbi o aparcarlos junto a alguna de las kasbahs.

Ampliar Clásicos deportivos atraviesan el desierto F. P.

Entre los vehículos participantes destacaron un 911 Carrera T (992) y un 911 (993), conducidos por padre e hijo. Las buenas temperaturas registradas ennoviembre permitieron disfrutar de numerosos cabrios, como un Boxster, un SL 500, un 370Z Cabrio y un CLK 430 Cabrio.

No obstante, el coche más icónico y exclusivo del viaje fue el Alpine A110 GTS. Su color azul pavo real resaltó sobre los marrones del desierto y las montañas, rindiendo un sutil homenaje a su predecesor, ganador del Rally de Marruecos en 1973. Otros vehículos se enfocaron más en el confort, como un Porsche 928, un 735i E38 y un Mercedes GLS.

Ampliar De ruta por Marruecos se pueden descubrir carreteras como esta F. P.

El Dr. Gasari, fundador del club, destacó que el viaje permitió «conocer un Marruecos diferente, vivirlo y disfrutarlo con su coche favorito».

A pesar de los desafíos del terreno, como antiguos pasos de ríos y carreteras en obras, los participantes lograron llegar a todos los destinos con sus coches «intactos». En la cena de gala, todos coincidieron en que el viaje se les había pasado volando. La experiencia del Grand Tour Marruecos 2025 ha superado todas las expectativas, confirmando el espíritu de aventura y disfrute.

A raíz del éxito Gasari, ya está planeando repetir el viaje en Marruecos el próximo año y dar continuidad a la saga Grand Tour en otras latitudes.