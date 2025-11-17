Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La ruta se adentró en el auténtico Marruecos F. P.

Recorren Marruecos en once joyas clásicas con el Gasari Drivers Club

Canal Motor

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:57

Un total de once joyas sobre ruedas, entre vehículos clásicos y deportivos, han protagonizado la caravana «Grand Tour Marruecos 2025», la primera incursión del Gasari ... Drivers Club en territorio marroquí.

