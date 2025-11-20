Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sillita para el coche P.F.

Las prioridades a tener en cuenta para elegir sillita de coche

N. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Elegir un sistema de retención infantil (SRI) puede no ser una tarea fácil. En el mercado hay un amplio abanico de opciones y, por supuesto, ... no todas las sillitas de coche son igualmente válidas. Pero no hay que olvidar que los niños deben viajar de forma segura y que los SRI reducen el riesgo de muerte en un 70% y de lesiones graves en un 90%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es que para que sean eficaces, deben ser los correctos y deben usarse adecuadamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  2. 2 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  3. 3 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  4. 4 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba
  8. 8 Sorprenden en plena calle en Granada a un joven con una manta que ocultaba varios kilos de marihuana
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las prioridades a tener en cuenta para elegir sillita de coche

Las prioridades a tener en cuenta para elegir sillita de coche