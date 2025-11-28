Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pasos para regularizar la situación del vehículo P.F.

Qué pasa con un coche cuando fallece el propietario y si lo heredas

N. S.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Cuando fallece el titular de un vehículo, los familiares y herederos no solo deben gestionar los aspectos emocionales y personales derivados de la pérdida, sino ... también diversos trámites legales que no siempre resultan evidentes. Entre ellos, uno de los más relevantes es la transmisión de la titularidad y la correcta gestión de la custodia del vehículo mientras se resuelve la herencia. Y es que aunque el titular haya fallecido, el vehículo sigue dado de alta en el Registro de Vehículos y continúa generando obligaciones administrativas: sanciones, seguro obligatorio, ITV, impuestos, responsabilidades en caso de accidente, etc. Si un familiar utiliza el vehículo sin haber realizado la anotación de custodia provisional, cualquier incidencia seguirá vinculada al titular fallecido, lo que dificulta la identificación del responsable.

Te puede interesar

