Opel Love, o cómo recorrer más de 150 años de historia a través de 25 piezas únicas

Opel Love es la exposición ya presente en el Mobility City Zaragoza, un recorrido por vehículos únicos, procedentes del Museo Opel de Rüsselsheim y que supusieron auténticos hitos y que pueden contemplarse en Mobility City. Se pueden ver motocicletas y bicicletas, como la sorprendente Quintuplet de 5 plazas de 1895 o la ZR III de competición de 1928 en un homenaje a una actividad en la que Opel fue líder mundial hace un siglo. Pero el plato fuerte llega con el venerable y pionero Opel Patent Motorwagen Lutzmann. Lanzado en 1899, fue el inicio de la saga automovilística de la marca. Su motor trasero de un cilindro y su caja de cambios de dos velocidades permitía alcanzar los 20 km/h. El vehículo expuesto, un descapotable 2+2 de 1901, es la última unidad producida de este modelo.

Todos estos emblemas estarán disponibles hasta principios del mes de marzo de 2026; y hasta el próximo 21 de octubre, el futurista Opel Corsa GSe Vision Gran Turismo será uno de los principales focos de atención junto a sus dos simuladores de conducción. Se trata de una visión ultradeportiva y 100% eléctrica del Corsa para competir en el conocido videojuego Gran Turismo 7 y ahora hace su aparición por primera vez en España, pero además en Zaragoza, el lugar donde se fabrica el Corsa para todo el mundo.

Con una potencia de 800 CV, 800 Nm de par y una velocidad máxima de 320 km/h, este concept reinterpreta la estética Opel Compass con elementos horizontales y verticales precisos y presenta soluciones aerodinámicas optimizadas: capó aerodinámico, guardabarros aerodinámico, difusor aerodinámico y alerón aerodinámico activo.

El aspecto musculoso y potente del Opel Corsa GSe Vision Gran Turismo subraya su excepcional rendimiento. La carrocería se caracteriza por contornos nítidos y precisos, combinados con detalles técnicos y mecánicos. El leitmotiv que recorre todo el vehículo es el Opel Compass aún más afilado. Además, este vehículo de exhibición de alto rendimiento brilla con numerosas soluciones aerodinámicas, desde cortinas aerodinámicas especiales frente a los guardabarros delanteros y traseros de diseño, hasta llantas aerodinámicas particularmente eficientes, el difusor aerodinámico activo y el alerón aerodinámico.

«Tecnología alemana a su alcance» decía un antiguo slogan publicitario de la marca. El afán de Opel por acercar el automóvil y los últimos avances técnicos está presente en toda su trayectoria. En esta exhibición se muestran dos automóviles que encarnan esta filosofía. El Opel 4/8 CV «Doctorwagen» de 1909 es un elegante cabrio biplaza que revolucionó el mercado por su precio asequible, su bajo coste de mantenimiento y su manejo sencillo, que llevaron el automóvil a la clase media y a profesionales como los médicos, de ahí su apodo.

El otro modelo es el Opel 4/12 CV «Laubfrosch» de 1924, el primer automóvil producido en serie en Alemania y que convirtió a Rüsselsheim en la fábrica de vehículos más grande de su época. De este biplaza abierto compacto y de color verde (de ahí su sobrenombre «rana de árbol») se produjeron nada menos que 120.000 unidades hasta 1931, consolidando el liderazgo comercial de la marca en el país germano. Actualmente, quedan 100 unidades del Laubfrosch que se ha convertido en una pieza muy codiciada entre los coleccionistas de vehículos clásicos.

El futuro es el territorio de los sueños y la expresión de la confianza en los progresos técnicos de una época y una sociedad. En Opel Love se pueden contemplar prototipos y concept-cars con los que el «Blitz» intentó abrir ventanas para asomarse al desarrollo del automóvil con años o décadas de anticipación. Por ejemplo, el CD Concept Wireframe de 1969 se presentó como el «automóvil de la generación especial», con su visión futurista de un coupé biplaza de lujo con carrocería de una sola pieza realizada en fibra de vidrio. Dos años después, el Elektro GT logró demostrar, medio siglo antes del inicio de la transición energética, que un motor eléctrico podía tutear a una mecánica de combustión en materia de prestaciones y velocidad, batiendo varios récords. Prototipos como el OSV 40 de 1974 abrieron nuevas vías en materia de seguridad, mientras que el Scamp 2 de 1994 anticipaba la fiebre de los SUV compactos o el RAKe utilizaba la electrificación para difuminar los límites entre automóvil y motocicleta.

En Opel Love se pueden encontrar concept-car más recientes, como el GT X Experimental de 2018, un SUV compacto eléctrico que adelantó la nueva identidad de la marca, con el frontal Opel Vizor, que integra faros, luces diurnas, cámaras y sensores de asistencia en un marco de plexiglás oscuro junto al rayo moderno de Opel o el Manta GSe ElektroMOD, una reinterpretación futurista del mítico deportivo de los años 70, con potente par en el eje trasero, cero emisiones y diseño reinterpretado con rasgos modernos en interior y exterior y el ya emblemático Opel Vizor.

Decir Opel Corsa es decir Zaragoza. El ya mítico urbanita compacto de la marca no podía estar ausente de la exposición. Opel Love hace un repaso de la historia de este modelo, cuyas seis generaciones se han fabricado en Aragón. Mobility City no sólo acoge al Opel Corsa A, el vehículo que inició la producción en Figueruelas en 1982 y que revolucionó la movilidad urbana y que marcó estilo por sus líneas rectas, su estampa dinámica y su coeficiente aerodinámico de 0,36. Junto a él, el extravagante Opel Corsa Spider, un descapotable biplaza que anticipó los grandes rasgos de diseño de un automóvil del que se han vendido más de 14 millones de unidades en sus más de cuatro décadas de historia. En Opel Love se pueden ver, además, concept-cars basados en la silueta y la plataforma de este modelo, como el Opel Corsa B «Moon» de 1997.