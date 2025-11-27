Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Se espera que se implanten a finales de este año o a principios de 2026 F. P.

Las nuevas multas que prepara la DGT

Juan Roig Valor

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:40

La Dirección General de Tráfico ha decidido presentar algunas medidas nuevas, que pueden resultar en multas -algunas de ellas de cárcel, si se procesan por ... la vía penal-, según aseguran, para reducir la siniestralidad de las carreteras españolas. De momento, no se han implementado, pero se espera que lo hagan a finales de este año o a principios de 2026.

