Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Accidente captado por las cámaras de la DGT F. P.

Las muertes en carretera disminuyen un 6% en verano, pese al récord histórico de viajes

Patxi Fernández

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:46

Un total de 228 personas han muerto en las carreteras españolas durante los meses de julio y agosto de 2025, lo que representa un descenso de 15 víctimas mortales respecto al mismo periodo del año pasado y una reducción del 6%.

Así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del balance provisional de la siniestralidad vial.

El descenso en la cifra de fallecidos se produce en un contexto de aumento de la movilidad sin precedentes.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los desplazamientos de largo recorrido aumentaron un 2,77% en comparación con 2024, superando los 100 millones de movimientos en los dos meses de verano. Además de las víctimas mortales, otras 949 personas resultaron heridas de gravedad en las carreteras.

Para el ministro, la reducción de la mortalidad en un periodo de tanto movimiento es «un dato esperanzador». No obstante, Grande-Marlaska ha matizado que, en materia de seguridad vial, «nunca hay que bajar la guardia», ya que durante el periodo estival, una media de 3,7 personas perdieron la vida cada día en las vías españolas.

Por ello, ha instado a mantener «todas las precauciones» y ha reafirmado el compromiso de su departamento en políticas que permitan consolidar estas tendencias a la baja de la siniestralidad vial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  4. 4

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  5. 5

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  6. 6 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  7. 7

    Volver a respirar
  8. 8

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  9. 9

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  10. 10 Emotiva despedida de la Guardia Civil a un veterano del Servicio Cinológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las muertes en carretera disminuyen un 6% en verano, pese al récord histórico de viajes

Las muertes en carretera disminuyen un 6% en verano, pese al récord histórico de viajes