Restricciones en las ZBE para los coches más contaminantes F. P.

Por qué no hay marcha atrás para las Zonas de Bajas Emisiones

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:59

El distintivo ambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los mismos. ... En la práctica estos distintivos, lo que todos conocemos como «las pegatinas de la DGT» sirven para delimitar el acceso de los coches a las zonas de bajas emisiones, cada vez más presentes en las ciudades españolas.

