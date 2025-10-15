Santiago de Garnica Cortezo Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:02 Comenta Compartir

El Centro de Soluciones Empresariales, de la Junta de Castilla y León, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), acoge del 17 de octubre al 7 de noviembre, la XI edición del Foro-Exposición «El Vehículo Histórico, una oportunidad de futuro».

La cita se abre el próximo viernes 17 de octubre con una jornada con doble temática: «Homenaje a Ramón Roca Maseda» y la «Celebración del 75º aniversario de SEAT»

Ramón Roca Maseda, fallecido en el año 2021, ha sido uno de los más importantes historiadores y expertos en el ámbito de la automoción española.

Autor de numerosas obras especializadas, reunió una amplísima biblioteca que, desde hace pocas fechas, atesora el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca de la Fundación Gómez Planche.

Aniversario de SEAT

En cuanto a SEAT, se trata de una marca imprescindible para entender no solo el progreso automovilístico y la motorización de España, sino también su evolución social. En nuestra memoria individual y colectiva, SEAT ha acompañado la vida de aficionados, familias, profesionales…

Ampliar Cartel del evento F. P. Programa 9:00h. Recepción de Asistentes Visita Exposición de Vehículos Históricos 9:45h. Inauguración del XI FORO-EXPOSICIÓN «EL VEHÍCULO HISTÓRICO. UNA OPORTUNIDAD DE FUTURO» Leticia García Sánchez Excma. Sª Consejera de Industria, Comercio y Empleo 10:00h. Conferencia: Ramón Roca Maseda »Amalia López Mazoy Esposa de Ramón Roca Maseda 10:45h. Mesa redonda: «Ramón Roca, un referente en la historia del automóvil» MODERA: Pablo Gimeno Valledor FEVA. Comisión de Cultura PARTICIPAN: Amalia López Mazoy Esposa de Ramón Roca Maseda. Vicente Díaz López Catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid. Óscar Martínez Gómez Innovation principal en MOEVE. Máximo Sant Ramo Director del Garaje Hermético 11:15h. Pausa/Café 11:45h. Conferencia: «SEAT 1400. El origen de una marca» MODERA: Pablo Gimeno Valledor FEVA. Comisión de Cultura 12:15h. Mesa redonda: «SEAT, su historia a través de sus coches» MODERA: Santiago de Garnica Cortezo Periodista del motor PARTICIPAN: Jaime Sánchez Jover Coleccionista Museo SEAT EN RODAJE. Siro de Manuel Velasco Coleccionista y miembro del Club de Agimos del SEAT 1400. Jesús Bonilla Rodríguez Director de la revista Motor Clásico 13:00h. Mesa redonda: «Pasado, presente y futuro de los vehículos históricos» MODERA: Santiago de Garnica Cortezo Periodista del motor PARTICIPAN: Fernando Romanos Marín Técnico de la Dirección General de Industria de la Junta de Castilla y León. Francisco de las Alas Pumariño Linde, Jefe de Unidad Normativa DGT. Luis Miguel Mata Pérez Director-Gerente del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca 13:45h. Clausura del XI Foro: Mariano Muñoz Fernández Ilmo. Director General de Industria de la Junta de Castilla y León

Desde ese mismo día 17 de octubre, hasta el 7 de noviembre, en la sede del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), permanecerá abierta a todo el público, con acceso gratuito, la exposición homenaje a los 75 años de SEAT, con una veintena de vehículos históricos que reflejan la historia y la evolución de esta marca. El horario es de 10 a 18 horas.

En el programa de presentación, Leticia García Sánchez, la Consejera de Industria, Comercio y Empleo, señala que «la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio automovilístico, no sólo supone la salvaguarda y protección de un gran número de vehículos históricos, de todo tipo, que alberga nuestra comunidad, sino que además en torno a estos vehículos sur- gen numerosas empresas y profesionales que encuentran en esta especialidad una verdadera oportunidad de futuro, lo que aporta un valor añadido a la economía, al desarrollo y al empleo de Castilla y León y una proyección hacia el futuro, de notables expectativas».