La DGT estrena este verano 32 nuevos radares, 7 fijos y 25 de tramo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado una nueva campaña de vigilancia para combatir el exceso de velocidad, un factor que estuvo presente en el 24% de los accidentes mortales en carretera durante el año pasado. La iniciativa busca concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad para reducir la siniestralidad vial.

La campaña de control se extenderá desde el 4 hasta el 10 de agosto y contará con la participación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y otras policías locales. La vigilancia se centrará en tramos de riesgo y puntos de alta siniestralidad, tanto en vías urbanas como interurbanas.

Como parte de su estrategia para reducir los accidentes, la DGT ha puesto en marcha 32 nuevos puntos de control de velocidad en 11 comunidades autónomas. Estos nuevos dispositivos, 7 fijos y 25 de tramo, se suman a los ya existentes para reforzar la vigilancia en las carreteras de España.

Además de los nuevos radares, la DGT también recurre a la tecnología como aliada. Desde julio de 2024, todos los vehículos nuevos deben incluir el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA), un sistema que ayuda a los conductores a conocer y respetar los límites de velocidad.

El subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, Francisco José Ruiz Boada, ha señalado que la velocidad inadecuada es el tercer factor más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente en los que resultan en víctimas mortales. En 2024, se registraron 239 siniestros mortales donde este factor fue determinante.

Ampliar Situación de los nuevos radares de la DGT F. P.

A pesar de los esfuerzos, las cifras muestran que aún queda mucho por hacer. Según la propia DGT, alrededor del 60% de los conductores españoles reconoce circular por encima de los límites de velocidad en carreteras convencionales y autovías, y casi el 50% lo hace en zonas urbanas.

Período de aviso para los nuevos radares

Durante el primer mes de funcionamiento de los 32 nuevos radares, los conductores que sean captados a una velocidad superior a la permitida recibirán una carta informativa en lugar de una sanción.

Pasado este período de cortesía, las multas se aplicarán de forma habitual. La DGT ha publicado las ubicaciones de estos nuevos puntos de control en su página web y ha puesto la información a disposición de los operadores de navegadores para su inclusión.

La campaña de la DGT no solo busca sancionar, sino también concienciar a los conductores de que un pequeño exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales.