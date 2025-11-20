Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Baliza Help Flash F. P.

La DGT amenaza con multas por no llevar la baliza V16 conectada

A. Noguerol

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:58

Comenta

La baliza V16 conectada se convertirá a partir del 1 de enero en el único dispositivo legal de preseñalización de peligro, por lo que todos ... los conductores están obligados a adquirirlas antes del nuevo año. Hasta la fecha, los triángulos reflectantes eran los encargados de señalizar un peligro en la carretera, no obstante, estos se quedarán obsoletos dentro de pocos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  6. 6 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  7. 7

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9 El aviso del famoso empresario José Elías sobre las pensiones: «Tendrán que hacer coliving»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La DGT amenaza con multas por no llevar la baliza V16 conectada

La DGT amenaza con multas por no llevar la baliza V16 conectada