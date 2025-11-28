Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Búsqueda de coches P.F.

Todos los descuentos para comprar coche que te encontrarás este Black Friday

N.S.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:00

Comenta

Durante el mes de noviembre miles de españoles aprovechan el Black Friday para comprar productos con descuento y el sector del automóvil se suma con ... ofertas especiales para quienes quieren cambiar de coche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  5. 5 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  6. 6 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  7. 7 Piden cárcel a una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  8. 8 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  9. 9 Santiago, Carretera de Málaga y Don Bosco, las próximas obras para Granada
  10. 10 Meteorólogos advierten de cuándo volverán las lluvias a Granada: «Es pronto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Todos los descuentos para comprar coche que te encontrarás este Black Friday

Todos los descuentos para comprar coche que te encontrarás este Black Friday