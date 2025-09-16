Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Land Rover Defender F. P.

Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre

Canal Motor

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:17

El fabricante de automóviles británico Jaguar Land Rover (JLR) ha anunciado la extensión del cese de su producción de vehículos hasta el próximo miércoles 24 de septiembre, como consecuencia del ciberataque que sufrió la compañía el pasado 2 de septiembre.

La forma ha explicado que esta decisión se ha tomado para poder llevar a cabo una investigación forense completa del incidente y planificar de manera controlada el reinicio de todas sus operaciones.

La compañía informó a sus empleados, proveedores y socios que la pausa actual en la producción se mantendrá por más de una semana adicional. «Lamentamos mucho la interrupción continua que este incidente está causando y continuaremos actualizando a medida que avance la investigación», señaló la empresa.

La semana pasada, Jaguar Land Rover explicó que algunos datos de clientes se habrían visto afectados por el incidente cibernético y aseguró que se pondría en contacto con cualquier persona que considere pertinente si detecta que sus datos se han visto afectados.

La firma ha asegurado que se pondrá en contacto directamente con cualquier persona cuyos datos se vean comprometidos, una medida clave para mitigar el impacto y mantener la confianza de sus consumidores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  6. 6 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  7. 7

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  8. 8

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  9. 9 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  10. 10 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre

Un ciberataque paraliza la producción global de Jaguar Land Rover hasta el 24 de septiembre