Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uno de los coches destinados al transporte urgente de órganos y sangre F. P.

Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias

A. Noguerol

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:56

Comenta

La Comandancia General de los Carabinieri en Roma ha acogido la ceremonia de presentación de los nuevos coches destinados al transporte urgente de órganos y ... sangre: Maserati MCPURA y Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  7. 7 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10

    La Policía Local de Íllora recupera un camión robado de un supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias

Los Carabinieri estrenan supercoches Maserati y Alfa Romeo para emergencias