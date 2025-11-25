Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dispositivo V16 conectado F. P.

Baliza V16: la DGT aclara cómo funciona y qué datos transmite en realidad

A. Noguerol

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

A partir del 1 de enero el dispositivo V16 va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña ... baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

