Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Museo Tecnológico de Sinsheim F. P.

Más de 180 camiones clásicos invaden Sinsheim en un evento histórico

Canal Motor

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:11

El Museo Tecnológico de Sinsheim, en colaboración con la Asociación de Veteranos de Camiones del Sur de Alemania, será el escenario de un evento histórico: el Encuentro de Vehículos Comerciales Históricos del Sur de Alemania.

Durante el fin de semana del 20 al 21 de septiembre de 2025, más de 180 camiones y autobuses restaurados, que abarcan desde los años 20 hasta la década de los 80, se darán cita para mostrar la riqueza de la historia del transporte.

Mercedes-Benz Trucks, como anfitrión destacado, presentará una selección de 14 vehículos de su colección clásica y dos de sus modelos más modernos, el eActros 600 totalmente eléctrico. El evento promete ser un punto de encuentro para aficionados, coleccionistas y familias que podrán experimentar de cerca la pasión por la tecnología y la tradición.

«Con la diversidad de vehículos comerciales históricos y actuales de Mercedes-Benz Trucks, lo invitamos a experimentar la historia, la tecnología y la pasión de cerca», afirmó Bernd Hufendiek, responsable de Mercedes-Benz Trucks Classic.

Esta cita en Sinsheim ofrecerá una oportunidad inigualable para los asistentes. Además de admirar la vasta exposición, los visitantes podrán realizar viajes en vehículos icónicos. Los amantes de la tradición tendrán la oportunidad de subirse a bordo de camiones y autobuses clásicos como el LP 323 o el O 3500. En un fascinante contraste, los asistentes también podrán experimentar la tecnología de vanguardia al viajar en el eActros 600, un camión de cero emisiones locales que demuestra el camino hacia el futuro del transporte de mercancías.

Camiones históricos de Mercedes Benz F. P.

El evento contará con un área especial para los aficionados conocida como la «Sala de camioneros», ubicada bajo el famoso submarino del museo, donde se ofrecerá asesoramiento sobre repuestos y restauración de vehículos clásicos.

Con entrada gratuita al área del evento, que se celebrará el sábado y el domingo, el encuentro promete ser una celebración de la ingeniería, la maestría artesanal y la dedicación que han impulsado la evolución de los vehículos comerciales a lo largo de las generaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  3. 3

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  6. 6 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  7. 7 Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora
  8. 8 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  9. 9 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  10. 10 La primera escuela que tuvo un pueblo de Granada gracias a la generosidad del marqués de Lerma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más de 180 camiones clásicos invaden Sinsheim en un evento histórico

Más de 180 camiones clásicos invaden Sinsheim en un evento histórico