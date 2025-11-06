Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Megane E-Tech en llamas para la demostración de seguridad Renault

Cómo extinguir incendios en coches eléctricos de forma eficiente

Juan Roig Valor

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Renault ha reafirmado su compromiso con la innovación en seguridad con la celebración del «Renault Group Safety Day», una jornada formativa en la que más ... de 200 bomberos de toda España participaron en sesiones teóricas y demostraciones prácticas organizadas en el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4

    El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  8. 8 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  9. 9

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  10. 10

    El uso de 600.000 euros de las reservas de Granada Educa pone en pie de guerra a las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cómo extinguir incendios en coches eléctricos de forma eficiente

Cómo extinguir incendios en coches eléctricos de forma eficiente