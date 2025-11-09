Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Golf GTI 50 Aniversario P.F.

Volkswagen ha creado el GTI de serie más potente hasta la fecha, el Golf GTI 50 aniversario

N. S.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:00

Volkswagen celebrará el próximo año el 50 aniversario del Golf GTI con el lanzamiento de un modelo exclusivo: el Golf GTI 50 Aniversario. Con una ... potencia de 225 CV y un par motor de 420 Nm, será el GTI de serie más potente hasta la fecha. Este deportivo compacto alcanzará una velocidad máxima de 270 km/h y acelerará de 0 a 100 km/h en solo 5,3 segundos. Destaca también por un eje delantero MacPherson y un eje trasero de cuatro brazos conforman la configuración básica del chasis. En general, el modelo aniversario es 15 mm más bajo que un Golf clásico, y el modelo estándar ya cuenta con control de suspensión adaptativo DCC en llantas de aleación «Queenstown Red» de 19 pulgadas.

