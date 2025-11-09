Volkswagen ha creado el GTI de serie más potente hasta la fecha, el Golf GTI 50 aniversario

Volkswagen celebrará el próximo año el 50 aniversario del Golf GTI con el lanzamiento de un modelo exclusivo: el Golf GTI 50 Aniversario. Con una ... potencia de 225 CV y un par motor de 420 Nm, será el GTI de serie más potente hasta la fecha. Este deportivo compacto alcanzará una velocidad máxima de 270 km/h y acelerará de 0 a 100 km/h en solo 5,3 segundos. Destaca también por un eje delantero MacPherson y un eje trasero de cuatro brazos conforman la configuración básica del chasis. En general, el modelo aniversario es 15 mm más bajo que un Golf clásico, y el modelo estándar ya cuenta con control de suspensión adaptativo DCC en llantas de aleación «Queenstown Red» de 19 pulgadas.

Los más fanáticos del espíritu deportivo pueden mejorar el equipamiento de serie de este modelo conmemorativo con el paquete opcional Performance «GTI 50 Aniversario». Este incluye neumáticos semislicks Potenza Race de 235 mm del fabricante Bridgestone sobre llantas forjadas «Warmenau Black» de 19 pulgadas, un sistema de escape deportivo fabricado en titanio de alta ligereza, por el prestigioso fabricante Akrapovic y un nuevo chasis Performance rebajado otros cinco milímetros para una dinámica de conducción aún mayor.

El modelo de aniversario cuenta con numerosos detalles de diseño exclusivos. Estos se reflejan, por ejemplo, en los asientos deportivos, recubiertos con un tapizado en un diseño tipo «Tartán» con detalles en verde oscuro, que nos traslada a las primeras generaciones de los Golf GTI de los años 80 y 90, perfectamente adaptado al 2026. Lo complementan los cinturones de seguridad en color rojo. El volante deportivo multifunción, en este caso recibe un tapizado exclusivo en microfibra «ArtVelours» con el emblema » GTI 50″ y levas de cambio integradas para la caja de cambios DSG de siete velocidades también transmite una sensación de competición.

En el exterior, el logotipo GTI 50 se encuentra en el alerón del techo y en el interior de los retrovisores exteriores. Otras características exclusivas son los embellecedores especiales en los umbrales de las puertas, el techo con pintura negra, las carcasas de los retrovisores exteriores en negro y los embellecedores negros del sistema de escape. Una llamativa franja lateral en la parte inferior de las puertas con un degradado de color de negro a rojo tornado resalta aún más el carácter deportivo.

Ampliar Golf GTI 50 Aniversario P.F.

Además, el equipamiento de serie incluye control adaptativo del chasis DCC, faros LED matriciales IQ. LIGHT, llantas de aleación «Queenstown Red» de 19 pulgadas (con barniz rojo translúcido y tapabujes GTI dinámicos), techo pintado en color negro y cristales laterales y traseros oscurecidos. El paquete Performance «GTI 50 Aniversario» opcional se puede pedir por 4.315 euros. Otros elementos opcionales destacados son los exclusivos colores exteriores Verde Oscuro metalizado y Rojo GTI. La entrega de los primeros vehículos está prevista para el primer trimestre de 2026.